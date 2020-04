La pandemia de Coronavirus ha afectado a WrestleMania 36 de manera pudo haberse cancelado, sin embargo se optó realizarlo sin audiencia. Los fanáticos de WWE no estarán presentes pero vivirán desde sus hogares la pasión y emoción de las luchas. Dos días (sábado 4 y el domingo 5) de pura adrenalina. Y muchos se preguntarán: ¿Dónde lo puede ver? ¿Qué canal transmitirá el evento? ¿Lo podré por señal abierta en mi país?

WrestleMania 36: se espera que la pelea estelar de todo el evento sea la de Brock Lesnar vs. Drew McIntyre. (Foto: WWE)

Ante tanta interrogante, nosotros te damos el horario exacto para VER En Vivo WrestleMania 36 y toda la cartelera: Campeonato femenino de RAW: Becky Lynch vs. Shayna Baszler; Campeonato de Universal: Braun Strowman vs. Goldberg; Firefly Funhouse Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt, Kevin Owens vs. Seth Rollins; Lucha de escaleras por el campeonato en parejas de SMACKDOWN: The New Day vs. The Usos vs. John Morrison and The Miz, Elias vs. King Corbin; Campeonato en parejas feminino : Alexa Bliss and Nikki Cross vs. The Kabuki Warriors; Campeonato Intercontinental: Daniel Bryan vs. Sami Zayn.

Además, Campeonato WWE: Drew McIntyre vs. Brock Lesnar; Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles; Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton; Campeonato femenino de SMACKDOWN: Naomi vs. Lacey Evans vs. Tamina vs. Bayley vs. Sasha Banks; Campeonato en parejas de RAW: The Street Profits vs. Austin Theory and Angel Garza; Campeonato femenino de NXT: Rhea Ripley vs. Charlotte Flair; Aleister Black vs. Bobby Lashley

América del Sur vía FOX ACTION y WWE Network

* “Kick - off” se trasmite 1 hora antes del evento WrestleMania 36

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

* WWE Network liberará el "Kick - off” para todos los fanáticos de WWE AQUÍ.

América del Centro y El Caribe vía FOX SPORTS - Estados Unidos vía WWE Network, FITE.TV, Spectrum, Cox, Xfinity, Verizon FiOS TV, Cable One, Dish Network and DirecTV

México: 17:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Estados Unidos: 18:00/ (EDT) / 15:00/ (PDT)

Nueva York: 19:00 horas

España vía WWE Network

Islas Canarias (España): 00:00 horas (madrugada del 5 y 6 de abril)

España: 00:01 horas (madrugadas del 5 y 6 de abril)

