Wrestlemania 36 En vivo tuvo escenario en el Performance Center de Orlando, Florida. Esta vez lo hizo sin público a causa de la propagación del Coronavirus. Sin embargo, la emoción de la gente se sintió en las redes sociales, quienes apoyaron a sus luchadores favoritos. FOX SPORTS, FOX ACTION Y WWE NETWORK transmitieron el evento. Este domingo 5 también habrá Wrestlemania 36 EN DIRECTO. Los resultados del sábado 4.

WRESTLEMANIA 36 RESULTADOS EN VIVO Fox Sports DEL DÍA 1 - SÁBADO 4

Alexa Bliss Nikki Cros se coronaron nuevas campeonas femeninas de RAW al derrotar The Kabuki Warriors.

Con astucia Elias vence al King Corbin.

La campeona de RAW Becky Lynch retiene su título

5 es el número de la suerte para Braun Strowman pues con la misma cantidad de “Contralona Callejeras” le arrebató el campeonato Universal a Goldberg

Kevin Owens con paralizado incluida derrota a Seth Rollins.

Por Lucha de escaleras por el campeonato en parejas de SMACKDOWN: The New Day vs. The Usos vs. John Morrison and The Miz - Morrison con picardía y potencia se queda con los cinturones.

Daniel Bryan dominaba la lucha, pero su autoconfianza le jugó una mala pasada, Sami Zayn ganó.

EL MAINT EVENT: Undertaker sufrió pero con su dominio y experiencia enterró VIVO a AJ STYLES.

La pandemia de Coronavirus ha afectado a WrestleMania 36 de manera pudo haberse cancelado, sin embargo se optó realizarlo sin audiencia. Los fanáticos de WWE no estarán presentes pero vivirán desde sus hogares la pasión y emoción de las luchas. Dos días (sábado 4 y el domingo 5) de pura adrenalina. Y muchos se preguntarán: ¿Dónde lo puede ver? ¿Qué canal transmitirá el evento? ¿Lo podré por señal abierta en mi país?

WrestleMania 36: se espera que la pelea estelar de todo el evento sea la de Brock Lesnar vs. Drew McIntyre. (Foto: WWE)

Ante tanta interrogante, nosotros te damos el horario exacto para VER En Vivo WrestleMania 36 y toda la cartelera: Campeonato femenino de RAW: Becky Lynch vs. Shayna Baszler; Campeonato de Universal: Braun Strowman vs. Goldberg; Firefly Funhouse Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt, Kevin Owens vs. Seth Rollins; Lucha de escaleras por el campeonato en parejas de SMACKDOWN: The New Day vs. The Usos vs. John Morrison and The Miz, Elias vs. King Corbin; Campeonato en parejas feminino : Alexa Bliss and Nikki Cross vs. The Kabuki Warriors; Campeonato Intercontinental: Daniel Bryan vs. Sami Zayn.

Además, Campeonato WWE: Drew McIntyre vs. Brock Lesnar; Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles; Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton; Campeonato femenino de SMACKDOWN: Naomi vs. Lacey Evans vs. Tamina vs. Bayley vs. Sasha Banks; Campeonato en parejas de RAW: The Street Profits vs. Austin Theory and Angel Garza; Campeonato femenino de NXT: Rhea Ripley vs. Charlotte Flair; Aleister Black vs. Bobby Lashley

América del Sur vía FOX ACTION y WWE Network

* “Kick - off” se trasmite 1 hora antes del evento WrestleMania 36

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

* WWE Network liberará el "Kick - off” para todos los fanáticos de WWE AQUÍ.

América del Centro y El Caribe vía FOX SPORTS - Estados Unidos vía WWE Network, FITE.TV, Spectrum, Cox, Xfinity, Verizon FiOS TV, Cable One, Dish Network and DirecTV

México: 17:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Estados Unidos: 18:00/ (EDT) / 15:00/ (PDT)

Nueva York: 19:00 horas

España vía WWE Network

Islas Canarias (España): 00:00 horas (madrugada del 5 y 6 de abril)

España: 00:01 horas (madrugadas del 5 y 6 de abril)

WRESTLEMANIA 36: HORARIO EN EL MUNDO

Hora exacta Argentina

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 7.00 p.m. con el kickOFF y 8:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Buenos Aires.

Hora exacta Perú

WrestleMania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Lima.

Hora exacta España

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 11.00 p.m. con el kickOFF y 12:00 a. m. (domingo) el Main Event, ambos en horario de Madrid.

Hora exacta Chile

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 7.00 p.m. con el kickOFF y 8:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Santiago.

Hora exacta Colombia

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Bogrotá.

Hora exacta Ecuador

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Quito.

Hora exacta Estados Unidos

Wrestlemania 36 será transmitida por FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Washington DC.

