Un empresario que trabaja en el rubro de lavandería denuncia que sujetos lo extorsionan y amenazan con dañar a su familia si no les deposita mensualmente S/20.000.

De acuerdo a América Noticias, las amenazas iniciaron hace poco más de una semana cuando le comenzaron a llegar mensajes de un número desconocido a su WhatsApp, donde le pedían “una ayuda social”.

“Una ayuda, me entiendes. No lo estamos extorsionando, no le estamos poniendo una pistola en la cabeza. Es para que nos apoyes hermano a construir la cancha que estamos haciendo. Estamos remodelando el penal”, se oye en uno de los tantos audios enviados por los extorsionadores.

Empresario denuncia que viene siendo extorsionado por delincuentes extranjeros presos

Según el empresario -quien prefirió mantener en reserva su identidad- se trataría de ciudadanos venezolanos que lo estarían extorsionando desde Venezuela. “Me empiezan a mandar armamentos, una metralleta. No te sorprendas cuando te agarren en Perú. Tenemos gente en todos lados”, indicó.

Debido a que el hombre no accedió a las amenazas, los sujetos comenzaron a enviarle fotos de armas, incluso de su esposa. “Acá me mandan la foto de mi esposa que está ubicada”, refiere.

“No ha pasado nada, olvida todo. Todo llega a su momento”, se les oye decir a los sujetos. “Ellos quieren 20 mil soles mensuales. Si no cumplo con ellos van a atentar contra mi esposa”, indicó con temor el agraviado, quien pide garantías para él y su familia.