El doctor Elmer Huerta cuestionó este lunes que el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, quien es un hombre de ciencia, evitara responder si se siente cómodo al compartir Gabinete con el titular del Minsa, Hernán Condori, quien promociona agua arracimada y un método de detección del cáncer en un minuto.

“Lo que llama la atención es como este Gabinete está lleno de personas cuestionadas. Porqué se hacen daño ellos mismos. Esta mañana escuchábamos a un científico que no le importa sentarse frente a un ministro que hace pseudociencia. Dónde está la consecuencia. Por ejemplo, el señor Montoya, él es un científico, si yo fuera científico diría: ‘yo no me puedo sentar frente a un hombre que hace pseudociencia’ Las cosas no están bien”, sostuvo Huerta en diálogo a RPP Noticias.

MONTOYA EVITA HABLAR DE CONDORI

El ministro del Ambiente evitó referirse sobre el ministro de Salud, Hernán Condori. Consultado si como hombre de ciencia se sentía cómodo compartiendo con alguien que promueve la pseudociencia solo atinó a decir que:

“Hay que poner, como digo, las cosas en contexto. Creo yo que el presidente Castillo nos está evaluando a todos y lo que tendríamos que hacer más bien es ver qué hace cada ministro de ahora en adelante. Yo tengo que responder por mi sector y cada uno de los ministros que están apoyando al presidente Castillo tendrá que hacerlo propiamente”, precisó.

Además, indicó que en su época quien lo atendía a él y su familia era un farmacéutico. “Nos curaba de lo que podamos. Se encargaba de todas las enfermedades. Esa es la realidad de nuestro país”.

