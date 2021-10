Elmer Cáceres Llica se ha sumado a la larga lista de gobernadores regionales acusados de corrupción. El citado funcionario cumple detención preliminar pues la Fiscalía lo acusa de integrar una presunta organización criminal llamada ‘Los hijos del cóndor’.

El pasado viernes se llevó a cabo la primera audiencia de apelación de la detención preliminar. En esa reunión tanto Elmer Cáceres como los demás investigados, entre ellos el exfutbolista Ysrael Zúñiga, clamaron inocencia.

Además de negar rotundamente haber participado en la ilegal repartición de terrenos, obras o cobro de cupos, Elmer Cáceres apeló a su condición racial para defenderse. Según él, la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor lo discrimina porque ella es ‘blancona’ y él es provinciano y su piel es de color ‘canela’.

“Siempre he sido marginado por mi condición de provinciano, por mi color de piel, sé que la fiscal es blancona, yo soy canela, quisiera que me traten no con discriminación. La exgobernadora Yamila Osorio está en España y tiene serios juicios con pruebas fehacientes y, sin embargo, le dan libertad, igual a Juan Manuel Guillén (ex presidente regional), al alcalde provincial que tienen juicios. Conmigo quieren ensañarse no habiendo pruebas concretas, solo chismes… me siento discriminado”, manifestó.

Asimismo, el gobernador cuestionó la actuación de la agente especial designada por la Fiscalía. De acuerdo a Cáceres Llica esta funcionaria lo acosa y la acusó de “querer enamorarlo llevándole whisky y pisco”. “Lo que he escuchado es una novela, donde una agente me provoca constantemente (…) me pide obras y para desviar su atención, le tengo incluso que mentir”, apuntó.