Jaime Ferraro es un comediante que ha ganado notoriedad en Tik Tok con los vídeos que sube. En uno de ellos habló de Verónika Mendoza y aseguró que no le gusta pues hace apología al “pajarismo”.

“A mi Verónika no me gusta por su ideología y no tanto el izquierdismo, sino el pajarismo porque si se fijan siempre tiene colibríes en su ropa. No eso es apología al pajarismo, porque además, ¿saben donde había pajaros? En Venezuela. Coincidencia no lo creo”, comentó.