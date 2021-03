Jaime Bayly le realizó una simpática entrevista a Rafael López Aliaga. Ahí el periodista le hizo más de una pregunta que causó risa y el candidato aseguró que no pertenece al “club de los aguantados”.

“En la política peruana hay un club de los aguantados: Lourdes, Rafael Rey, Pedro Cateriano, son un montón: ¿Tu perteneces al club de los aguantados?”, le consultó Jaime Bayly a Rafael López Aliaga.

“Aguantado no. No me incluyas por favor. A mi ponme más en tu club. Me parezco más a ti que a los aguantados”, respondió entre risas Rafael López Aliaga.