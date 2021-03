Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, sentó su posición respecto al aborto. Ello en el programa “7 x 7 con Jaime Bayly”.

“Me preocupa mucho tu posición y la de tu grupo político respecto al aborto. Tu consideras que una mujer que aborta, no ha sido violada, el feto no está en riesgo, la salud de la madre tampoco. Ella no quiere ser mamá en ese momento, interrumpe su embarazo. ¿Tu consideras que una mujer que aborta está cometiendo un crimen, está asesinando a su bebe”, consultó Jaime Bayly.

“Tu has visto Jaime como es un aborto, como sale una piernita, un brazito. No es tu riñón, es un ser humano. Si tu estás de acuerdo con ese asesinato, yo no estoy de acuerdo”, dijo Rafael López Aliaga.

“Donde están los derechos del ser humano que está dentro del vientre. Es el peor crimen que puede haber. El feto tiene una vida propia, derechos propios”, agregó luego López Aliaga.

Finalmente, Rafael López Aliaga reafirmó su posición respecto al aborto. “Una mujer que mata a su propio hijo claramente es un asesinato, el peor de todos”, cerró.