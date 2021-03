Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, bromeó con su chapa ‘Porky’ y aseguró que se encuentra en “conversaciones con la Warner Bros”, empresa a la que pertenecen los derecho del personaje con el que lo comparan.

“Así como Verónica Mendoza me armó todo este tema de ‘Porky’ y que ha sido un éxito mundial. Ahorita tengo conversaciones con la Warner Bross, Looney Tunes”, le dijo a Milagros Leiva.

La periodista le consultó si lo iban a denunciar y el candidato presidencial respondió que lo quieren para personificar a ‘Porky’. “Le he dicho que no estoy en venta. Le he dicho ahorita estoy concentrado en mi campaña”, agregó.

