El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo anunció en su cuenta oficial de Twiter que acepta el debate con Keiko Fujimori y le dejó una frase que recuerda al exmandatario, Alberto Fujimori.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo, pero sí está tan apurada para debatir la espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera”, se escucha en un video publicado en la cuenta oficial del postulante.

“Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, los convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. (...) Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña”, agregó.

“Creemos importante decirle al Perú que yo no me corro: quien se corrió fue su padre después de haberse quedado en mi país”, finalizó.

Antes que nada, el Perú.

Sábado 1 de Mayo a la 1 pm. en Chota.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/5y2CS8O1wT — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 29, 2021

