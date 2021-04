Un gracioso momento se vio durante la entrevista que Juliana Oxenford le hizo a Ollanta Humala en el programa “Al Estilo Juliana”.

“Vamos a hablar de eso, pero tengo que ir a la publicidad. Después no diga que acá se le maltrata, que tengo una fijación con Nadine Heredia y demás”, le comentó Juliana Oxenford a Ollanta Humala.

“¿Oye qué te has fumado?”, fue la respuesta del expresidente Ollanta Humala.

“¿Qué? Yo. Otro López Aliaga me salió, que arremete contra mi, que me violenta, que me agrede”, dijo al instante Juliana Oxenford.

“No disculpa, te estimo, no me compares con López Aliaga”, contestó Ollanta Humala. “No me he fumado absolutamente nada”, señaló finalmente la periodista.