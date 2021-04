Milagros Aguayo, quien postula al Congreso por Lima con el número 2 por Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, contó su experiencia tras vencer al COVID-19.

Milagros Aguayo subió un vídeo a Facebook en el que narra lo que vivió y agradece a todos los que la apoyaron.

“Quise grabar este video porque quería agradecerles profundamente a todas las personas que me han acompañado en este proceso de covid, ha sido un tiempo increíblemente feo, nunca pensé sufrir tanto, nunca pensé experimentar tanto dolor y tanta enfermedad, escuchar el grito de las personas, el dolor de las personas, era algo que mi corazón estallaba, cuando no podía respirar, cuando me ponían boca abajo, uff ha sido una experiencia muy fuerte”, narró.