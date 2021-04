Mijael Garrido-Lecca volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que el diario El Peruano le respondiera ante una crítica sin fundamento por una entrevista a Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú.

“Curiosa la portada de hoy de El Peruano: el gobierno se auto proclama ‘neutral’ y justo encima del titular hay una tremenda abridora con entrevista a una candidata a menos de 10 días para las elecciones ¿Eso es ser neutral?”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.

El diario El Peruano le contestó de inmediato: “El Peruano garantiza la total neutralidad en su cobertura electoral. Todas las entrevistas a candidatos presidenciales realizadas en Andina Canal Online tuvieron el mismo espacio y ubicación en nuestra edición impresa para exponer sus propuestas”.

Mijael Garrido-Lecca pidió disculpas: “Puse un tuit (que he borrado) criticando que el diario El Peruano ponga a una candidata en portada en primera plana a tan pocos días de la elección. El mismo diario me ha explicado que lo han hecho con todos los candidatos. Imagino que el orden fue por sorteo. Mi error, me disculpo”, escribió.

Mijael Garrido-Lecca hizo crítica sin fundamento al diario 'El Peruano'