La cantante Lucía de la Cruz visitó el frontis del departamento en el que vive George Forsyth, le dio su respaldo y le pidió que cumpla sus promesas en caso sea elegido presidente.

“Si no me vacunan, que me vacune él”, dijo Lucía de la Cruz al visitar al candidato presidencial de Victoria Nacional.

“Quiero que se enteren todos que a ti te conocí hace muchos años y me enamore de ti; he llegado aquí para decirte retroceder nunca rendirse jamás, le he pedido a Dios que te pare de esa cama. Si llegas a gobernar nuestro país, como mujer y en nombre de todas las mujeres violentadas te pido cumplas tus promesas de un Perú mejor”, comentó.

“Soy aliancista como tú, eres un chico talentoso, joven e inteligente te deseo que gobiernes bien a base de palabras verdaderas, no de promesas”, agregó.