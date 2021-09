A unos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más de 385 mil argentinos radicados en el extranjero se preguntan si están habilitados para ejercer su voto en las elecciones de 2021; sin embargo, es importante mencionar que solo tienen permitido hacerlo en las generales del 14 de noviembre, y no en las PASO del 12 de septiembre.

Los únicos que podrán votar este fin de semana son los argentinos que cambiaron su dirección de algún país extranjero antes del 27 de abril. El sufragio se dará de forma presencial en la Representación Consular correspondiente a la circunscripción en la que cada uno habita.

Si aún no has realizado el cambio de domicilio en el extranjero para las generales, entonces deberás justificar la no emisión del voto. Si hiciste el cambio a tiempo, entérate cómo votar en el exterior a continuación:

¿CÓMO VOTAR EN EL EXTRANJERO?

La votación podrán realizarla personas mayores de 16 años que en su DNI argentino figure un domicilio en el exterior desde antes del 27 de abril .

que en su figure un domicilio en el exterior desde antes del . Desde el 13 de agosto , se podrá revisar si se figura en el padrón electoral.

, se podrá revisar si se figura en el padrón electoral. El voto presencial se dará entre las 8:00 hs y 18:00 hs en la embajada o consulado de la jurisdicción que corresponda.

en la embajada o consulado de la jurisdicción que corresponda. Los documentos aceptados serán el DNI tarjeta, el DNI libreta celeste, el DNI libreta celeste que contiene la leyenda “No válido para votar”, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

¿CÓMO JUSTIFICAR LA NO EMISIÓN DEL VOTO EN EL EXTRANJERO?

El Gobierno puso a disposición una serie de indicaciones para quienes por turismo o por no haber cambiado su domicilio a tiempo, no puedan votar en los comicios. En cualquiera de las situaciones, se deberá presentar documentación que acredite que el día del sufragio no estaban en el país. Este trámite se puede realizar por Internet o de forma presencial.

JUSTIFICACIÓN EN LÍNEA

El usuario deberá ingresar al Registro de infractores y adjuntar una foto del pasaporte o documentación que respalde que en la fecha de las elecciones no se encontraban en el país.

JUSTIFICACIÓN PRESENCIAL

El trámite se realiza en la Embajada o Consulado Argentino más cercano a la ciudad en la que se ubiquen ( Listado de Representaciones Consulares ).

). También puede hacerse al regreso al país ante la Secretaría Electoral que corresponda al domicilio en Argentina. O acercándose a la Cámara Nacional Electoral, en Leandro N. Alem 232, CABA, al regreso al país.

Las embajadas y consulados no hacen justificaciones de no voto para las elecciones provinciales, pero sí se les puede solicitar una constancia que justifique que el día de las elecciones se hallaban fuera del país para presentarse ante el órgano pertinente de la provincia.

Si esta certificación consular es emitida un día diferente a la fecha de la elección, los ciudadanos tendrán que adjuntar documentación (pasaporte con sellos migratorios, constancias de pasajes, u otros) que respalden que estaban en el extranjero.