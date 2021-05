Keiko Fujimori contó parte de la conversación que tuvo con su hermano Kenji Fujimori cuando él comenzó a tener síntomas de coronavirus.

“Justo la semana pasada estuvimos conversando mucho y habíamos quedado en almorzar ayer domingo, pero regresando del viaje el me dijo “me siento mal, siento que me ha pasado un tractor por el cuerpo”, siendo mucho dolor, prefiero que no nos veamos ahorita y con la prueba en mano nos vamos a reunir. Pero ya hoy temprano me avisó que estaba complicado”, comentó.

Luego envió un mensaje a su hermano. “Kenji si es que tienes la oportunidad de verme quiero que sepas que Hiro, Sachi y yo estamos muy pendientes”, señaló.