Este jueves el fiscal José Domingo Pérez pidió 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por el presunto delito de organización criminal y lavado de activos que se le imputan por supuestos aportes ilícitos que recibió de Odebrecht. La candidata de Fuerza Popular le respondió a través de las redes sociales.

“Como todos hemos visto el día de hoy el fiscal José Domingo Pérez ha decidido meterse de lleno a la campaña en esta recta final antes de la primera vuelta. Como siempre yo voy a enfrentar esta persecución y esta obsesión que me ha llevado tres veces a prisión y que luego he sido liberada en instancias superiores”, dijo Keiko Fujimori.

“Su pretensión de callarme es desproporcionada, ni estado en prisión perdí ese derecho de defenderme. Lo que él quiere es seguir con su show en todos los medios y negarme mi más básico y legítimo derecho a la defensa”, agregó luego.

“Si usted quiere ser protagonista de estas elecciones yo le voy a responder a través de los medios y las redes. Yo respeto la justicia y lo vengo demostrando por más de 20 años. Lo que voy a enfrentar firmemente es su obsesión contra. Si usted ya tiró la toalla judicial y quiere convertirse en un actor político perfecto, pero no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar que quieran silenciarme en pleno proceso electoral”, señaló finalmente la candidata de Fuerza Popular.

