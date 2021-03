Juliana Oxenford también criticó duramente al presidente Francisco Sagasti. La periodista aseguró que lo que el mandatario está haciendo al no permitir que los privados compren vacunas “es matarnos”.

Juliana Oxenford calificó de “populismo barato” que el presidente Sagasti haya dicho que no quiere que “el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune”.

“Acaso el estado nos está garantizando las vacunas que necesitamos para avanzar rápido con el proceso de inmunización? Obvio que no. Pero claro, se presenta como el Presidente “justo” que busca igualdad cuando lo que está haciendo es matarnos”, escribió Juliana Oxenford.

