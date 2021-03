La cita está pactada para este domingo 14 de marzo. Escasas horas nos separan de las elecciones primarias en Honduras, fiesta electoral en la que los ciudadanos de ese país elegirán a sus candidatos a presidente de la República, alcaldes y diputados al Congreso Nacional. Sin embargo, según advirtió el Consejo Nacional Electoral (CNE), no todos los hondureños estarán habilitados para emitir su voto. ¿Qué requisitos se tiene que reunir? Sépalo en la siguiente nota.

Enrolamiento

Lo primero que hay que saber es que los hondureños que no se enrolaron no podrán sufragar en las elecciones primarias 2021. No obstante, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), tienen todavía la posibilidad de enrolarse para votar en las elecciones generales.

La buena noticia es que hace unos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el uso de cuadernillos especiales. Con este medida, cerca de medio millón (500 mil) de hondureños que quedaron fuera del censo electoral tendrán la oportunidad de votar este domingo 14 del mes en curso. “Todas las personas que se presenten para ejercer su derecho al voto podrán hacerlo si se encuentran en el Cuaderno de Votación incorporado en la maleta”, precisó el CNE.

Elecciones Primarias Honduras 2021: la fiesta electoral es este domingo 14 de marzo

Partido Liberal y Partido Libre

Respecto a la medida antes mencionada, el CNE dio esta otra precisión: “En el caso de los partidos Liberal, y Libertad y Refundación (Libre), si la persona no se encuentra en el Cuaderno de Votación se procederá a identificarla en el Listado Adicional de Electores que también ha sido incorporado en la maleta electoral. Si se encuentra registrada en este listado, podrá ejercer su derecho al voto”.

Sobre los nuevos votantes, es fundamental que estos soliciten lo más pronto posible al RNP su documento nacional de identificación o tarjeta de identidad para poder poder sufragar en las elecciones primarias.

Cómo debes sufragar en las Elecciones Primarias Honduras 2021

Para que el voto del sufragante hondureño pueda llevarse a cabo y sea considerado válido, tiene que tener en cuenta todas estas consideraciones estipuladas en el acuerdo (aún vigente) número 1-2017 del Tribunal Supremo Electoral (TSE):

-Primero: asegúrese de llevar su tarjeta de identidad a su respectivo centro de votación.

-Antes de pasar al área de votación revisarán sus dedos. Esto con la finalidad de comprobar que no tenga manchas de tinta indeleble que revelen que ya emitió su voto.

-Al momento de marcar la papeleta puede hacerlo solo con una X o un signo + dentro del recuadro en blanco ubicado en el espacio para marcar que se encuentra debajo de las fotos de los candidatos.

-Si marca fuera del círculo o recuadro correspondiente, el voto será considerado nulo.

-Luego, entregue su papeleta doblada a los miembros de mesa. El secretario le estampará el sello de ratificado y le indicarán cómo debe depositarla en la urna.

-Por último, se le aplicará una tinta indeleble en el dedo meñique de la mano derecha. No olvide solicitar su tarjeta de identidad.

Cabe precisar que las elecciones primarias 2021 en Honduras se llevarán a cabo sin interrupción hasta las 4:00 de la tarde.

Elecciones Primarias en Honduras: Conoce tu local de votación

Atención, lector hondureño: para conocer tu local de votación deberás ingresar a www.cne.hn/censo/ y seguir todos los pasos indicados aquí abajo:

Ingresa tu número de tu tarjeta de identidad

Haz clic en consultar

Verifica los datos emitidos y listo

Por otro lado, si no estás dentro del Censo Nacional Definitivo podrás consultar tu local de votación en el Registro De Personas Enroladas que quedaron excluidas. Esto es aplicable a MER De Partido Liberal y Partido Libre.

Deberás seguir los siguientes pasos:

Digita el número de tu tarjeta de identidad.

Haz clic sobre el botón consultar.

