George Forsyth, candidato a la presidencia por Victoria Nacional, aseguró que su padre Harold Forsyth conquistó Chile pues se casó con su madre María Verónica Sommer Mayer, quien es chilena de nacimiento.

“Mi padre es diplomático y él estuvo en Chile y conoció a la Miss Chile. Como buen peruano se trajó a la Miss Chile, él fue y conquistó Chile. Le dimos su venganza”, dijo George Forsyth en ‘Beto a Saber’.

“Yo no soy chileno, ni un segundo de mi vida porque no estoy inscrito en el consulado, no tengo nada que sea chileno”, agregó luego George Forsyth.

“No soy nada chamo, soy cero chamo. Soy peruano de nacimiento. He jugado para la selección que es uno de mis orgullos más grandes”, comentó después George Forsyth.

