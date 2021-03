El candidato a la Presidencia de la República por Podemos Perú Daniel Urresti se refirió a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de dejar en carrera a George Forsyth y Rafael López Aliaga. Asegura que les ganará.

“Respeto totalmente a la justicia de mi país y, en este caso, respeto la decisión del justicia electoral. No solo eso: saludo que el JNE haya permitido que Forsyth y López, con quienes tengo radicales diferentes programáticas, sigan en la carrera electoral”, dijo Daniel Urresti.

Rafael López Aliaga fue el primero al que pegó con todo. “El destino nos está diciendo que derrotemos a López, cuyo pensamiento cavernario sobre las mujeres nos puede retrasar como país por lo menos un siglo”, señaló.

Luego también le dejó su ‘chiquita’ a George Forsyth. “A diferencia de López, no me parece que tenga un mal corazón. Me parece genial para compartir una pichanga. Pero de eso no se trata ahora. Hoy es tiempo de sacar al país de la peor crisis sanitaria y económica de su historia. Para eso se necesita un gobierno sensible y un presidente firme como el que represento”, sostuvo.

