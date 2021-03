Daniel Salaverry se refirió al incidente que tuvo con un venezolano con el que discutió con insultos. En el programa ‘ATV Al Estilo Juliana’ aseguró que solo se defendió.

“Lo que he hecho es simplemente defenderme. Nadie tiene el derecho a insultarte por más candidato presidencial que seas. Yo no me corro”, señaló.

“Yo no le voy a tirar rosas a alguien me que tira insulto. Basta ya que nos confundan a los peruanos que somos buena gente con tontonazos”, agregó el candidato presidencial de Somos Perú.

