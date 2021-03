En su programa ‘Beto a saber’ el periodista Beto Ortiz señaló que él no tiene ningún tipo de favoritismo por Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de la República, por Renovación Popular. Es más, dejó claro que no votará por él.

“Lo que diga López Aliaga o deje de decir no es asunto nuestro. Dicho sea de paso, ¿este conductor apoyando a López Aliaga?, no se suponía que yo era aprista, fujimorista, ahora soy lopezaliagista... háganme el favor. Yo soy un periodista gay, ustedes creen que yo podría votar por ‘con mis hijos no se metan’ (en referencia a López Aliaga). O sea, que cosa soy yo, un judío nazi, piensen un poco”, dijo el periodista luego de que lo vincularan con el candidato de Renovación Popular.

