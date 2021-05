Beto Ortiz dedicó los últimos minutos de su programa “Beto a saber” de este viernes 30 de abril a enviarle un mensaje a todos los peruanos que en los últimos días le piden que organice marchas en defensa de la democracia y en contra de la campaña de Pedro Castillo.

A Beto Ortiz se le escuchó enfadado y molesto pidiendo a los limeños que actúen en defensa de la democracia y no esperen a que otros lo hagan por ellos.

“Mucha gente me escribe mensajes de aliento como si yo estuviera corriendo una maratón, como si yo fuera paolo guerrero y fuera al mundial, no tiene sentido que la gente me escriba y me diga tu deberías hacer esto… hay que, qué fácil es decir en lima “hay que…” saben que les voy a decir lo que decía el papá de mi amiga carla cuando venían con reclamo “hágalo compañero” eso es lo que yo le digo a ustedes, ustedes que están con sus posaderas o en sus sillas y mira que divertido le pusieron la voz del chavo del 8 a castillo, no así no vas a salvar la democracia”, comentó Beto Ortiz.

“La campaña te corresponde a ti, hacer tu video te corresponde a ti, yo no puedo salir a organizar una marcha como la que hacen los jóvenes del bicentenario, los pulpines, hágalo compañero porque el 28 de julio cuando este juramentando un comunista el que va a perder más es usted, va a perder más que yo porque usted que es empresario y tiene fábricas va a perder más que yo, usted que tiene hijos va a perder más que yo”, dijo luego.

“Si usted es publicista haga una campaña gratis, si usted es empresario mójese, gaste su plata. Hoy día hable con varios empresarios en Whatsapp y les dije han visto lo que ha hecho Inés Melchor, Inés Melchor ha hecho un video brillante, poderoso, demoledor, diciendo a mí nadie me regaló nada, todo lo que tengo lo conseguí con mi trabajo, peleando solo, si lo hizo ines Melchor porque no lo puede hacer el gran empresario, el que tiene todos los gimnasios, restaurantes, negocios, yo no me voy a poner acá a defender la plata de los millonarios, las empresas y si llegan finalmente los comunistas al poder lo habremos merecido porque esa abulia que le caracterizan a los limeños se tiene que terminar, deje de decir hay que, salga y pelee”, dijo finalmente.