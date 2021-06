Alejandra Baigorria se refirió a la posibilidad de que Pedro Castillo gane la Segunda Vuelta y sea el próximo presidente del Perú.

“Yo no tengo hijos, pero quiero ser madre, es mi suelo más grande. Mi sueño más grande es hacer mi propia familia, mis hijos, pero si gana ese señor me va a quitar mi libertad, no voy a poderles darles una buena educación, una opción de crecimiento; y todos los niños que están acá, que son hijos de ustedes, tienen que votar por la democracia”, dijo Alejandra Baigorria.

“El profesor es alguien que no sabe lo que significa redundar, cuando habla redunda todo el tiempo, cuando habla menosprecia a la mujer. ¿Cuántas mujeres son madres solteras y mantienen a sus hijos? Ese señor es un machista y no podemos permitir eso para nuestro país, para nuestros hijos”, comentó en otro momento.