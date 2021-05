Aldo Mariátegui en su programa “Yo caviar” señaló que si gana Pedro Castillo y hay una gran migración de peruanos no sabe a dónde irán a parar dichos compatriotas.

“Si eligen a Pedro Castillo el futuro de muchos peruanos va a ser salir como refugiados, los que no tienen dinero. El que no tiene dinero va a tener que salir a la mala como refugiados. El problema también es que no va a haber sitio”, comentó.

“Donde van a ir, Chile? Chile ya no está recibiendo gente, Colombia no está recibiendo gente, ya no están recibiendo porque están saturados de venezolanos, entonces si hay un gobierno de Castillo y una gran migración de peruanos no se a donde van a ir ah, porque tampoco es que Biden este abriendo las puertas de Estados Unidos, no tiene la retórica de Trump pero no es tampoco un gobierno generoso con la migración. Ojo piénsela bien”, agregó.