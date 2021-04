Adriana Tudela, candidata al congreso por la región Lima con el número 5 de Avanza País, explicó por qué Andres Hurtado “Chibolin” pidió que no voten por ella.

“Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín: Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos”, publicó en twitter.

Él se lo tomó muy mal y me amenazó con hacer lo que lo que acaba de hacer. Tras ver que no solo cumplió con su amenaza, sino que se inventó que no quise tomarme fotos con alguien más, me reafirmo más que nunca en mi decisión. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) April 4, 2021