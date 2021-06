La exconductora y animadora de programas infantiles, Yola Polastry, contó que no pudo votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2021 porque perdió su DNI y le indicaron que no podía sufragar sin el documento de identidad.

Esperando en la cola para votar. Mi DNI no lo encuentro, la última vez que lo saqué fue para vacunarme y en la con la emoción segunda dosis, no traje ficha ni documentos, QUE PENA NO PODER VOTAR, LA ONPE DICE QUE NO ES POSIBLE HACERLO SIN EL DNI, QUE DE NINGUNA MANERA VOY A VOTAR — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) June 6, 2021

