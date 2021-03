La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, se refirió este martes sobre el diálogo que tuvo con el expresidente de Bolivia Evo Morales e indicó que el encuentro fue para hablar de la nacionalización de gas.

“Nos parece que hay en el proceso boliviano cosas importantes por analizar, en concreto la conversación que hemos tenido con el expresidente tiene que ver con la nacionalización de gas, que es lo que estamos planteando, porque me parece inaudito e indignante que teniendo uno de las principales reservas de gas en Cusco, se esté explotando desde hace 15 años, que ese gas se vaya a México, Japón y nosotros no lo estemos usando”, indicó a RPP Televisión.

Por otro lado, precisó que pese a su reunión con el expresidente Evo Morales, no plantea copiar el modelo del gobierno de Bolivia ni de ningún otro país. Además, enfatizó que no busca cambiar la Constitución para una reelección presidencial.

“Yo sí creo en la alternancia del poder. No es nuestro objetivo modificar la Constitución (para la reelección presidencial), queremos modificarla para garantizar la educación, salud, acceso a internet. (¿Considerar las mismas políticas de Evo Morales frente a los medios de comunicación?) no, en absoluto, para resumir, no queremos copiar ningún modelo, ni el boliviano, ni ningún otro modelo ni someternos a la política internacional de ningún país”, sostuvo.

Verónika Mendoza también se refirió sobre su proceso de campaña, enfatizando que, pese a que las encuestas no la ubican en los primeros lugares, ella continúa trabajando para lograr un cambio.

“En realidad, la campaña electoral recién empieza. Hay una gran mayoría que todavía no ha tomado posición, recién ahora vamos a entrar a los debates de fondo”, declaró a RPP.

Asimismo, Mendoza señaló su campaña y partido siempre ha “sido objeto de estigmatización y tergiversación” por sus propuestas.

“Yo sí percibo en la gente una demanda clara de cambio y es lo que estamos planteando, nos toca en este mes redoblar los esfuerzos. En realidad, nosotros siempre hemos tenido cuesta arriba, porque no tenemos los recursos que tienen otras organizaciones políticas, somos objetos de mucha estigmatización y tergiversación de nuestras propuestas, pero vamos a seguir trabajando”, comentó.