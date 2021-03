Tenchy Ugaz fue campeón nacional con la Universidad San Martín y en 2012 con camiseta de Juan Aurich marcó a un joven Neymar que por aquella época defendía al Santos de Brasil. Hoy a sus 39 años ha hecho una pausa a su carrera y se fue a otra cancha: la política. Él postula al congreso con el número 7 de Renovación Popular en la región la Libertad, espera ganarse la confianza del pueblo y ser elegido el 11 de abril. Incluso, como parte de la campaña hasta tiene una fotografía junto a Cristiano Ronaldo. En este entrevista conocerás sus propuestas.

¿Tenchy hoy eres futbolista, exfutbolista, deportista?

Yo soy un deportista todavía en actividad, pero estoy enfocado al 100% en la política. La única razón que tengo es la vocación de servicio. Yo vengo haciendo obras sociales desde el 2001.

Tenchy Ugaz defendiendo a Unión Huaral.

¿Qué te motivó a entrar a la política?

Mucha gente dice que hace un deportista, un futbolista en el congreso, qué va a hacer, yo agradezco a Dios porque me dio la inteligencia deportiva. Siempre he sido un deportista disciplinado, perseverante y gracias al deporte he podido tener un buen futuro.

¿Cuáles son tus propuestas?

Hay una ley 28036 promoción y desarrollo del deporte. Hoy en día a ningún congresista le interesa. Hay que seguir creando centros de alto rendimiento. Acá en el Perú solo tenemos cinco. En cada región tiene que haber un centro de alto rendimiento.

Algunos hablan de crear el Ministerio del Trabajo. ¿Tú que piensas?

Dentro del plan de gobierno del ingeniero Rafael López Aliaga esta disminuir los ministerios, si yo te digo voy a crear un Ministerio del Deporte sería mentir.

Te he visto recorriendo las calles, asentamientos humanos. Cuéntanos un poco de eso.

Yo mucho me identifico con la gente de los centros poblados, pueblos jóvenes, asentamientos humanos porque yo vengo con un pueblo joven. Mi sueño como futbolista se inició en un campo de tierra, a pata calata y en lugar de un arco dos piedritas y éramos felices. Hoy en día donde yo recorro los centros poblados encuentro mucha tierra. Por eso yo digo la autoridad tiene que apoyar a esos jóvenes para que no vaya por el mal camino.

Tenchy Ugaz recorriendo los mercados.

En las redes te promocionas como “El deportista del Pueblo”.

Porque el deportista del pueblo porque vengo de un pueblo joven, no tengo vergüenza de decir que he lavado carros, he cuidado carros, he sido canillita, siempre me enseñaron a tener vocación de servicio.

¿Marcaste a Neymar. Si llegas al congreso, marcarás a los corruptos?

Vamos a fiscalizar. La labor de un congresista es representar dignamente al pueblo que te elige, legislar a favor de ellos, yo no voy a ser borreguito de nadie.

¿Por qué el número 7?

Yo al principio estaba en duda, tenía la posibilidad de jugar la Liga 2. Mi idea principal era apoyar y seguir jugando. Yo pensé que solo entraba el 1,2 y el 3. Mucha gente me decía: “Tenchy ponte las pilas, puedes entrar”. Hablaba con mi hija, le dije me voy para Lima, quiero estar en tu cumpleaños pero me dijo “papá y tu campaña, si tu eres una persona guerrera, que ejemplo me vas a dar”. Ahí me cambió el chip.

En tu campaña he visto que has usado una foto junto a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se dio esa idea?

Eso lo hicieron los chicos que manejan mis redes. Todo suma.

Tenchy Ugaz y Cristiano Ronaldo

¿Qué decirle a la población de La Libertad para que vote por ti?

Que acá tienen a Tenchy Ugaz, un deportista honesto, transparente, que viene de abajo, saben las realidades que tienen cada uno. Les invito a que me den su voto de confianza.

LO MÁS LEÍDO