El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, recordó que se están implementado siete protocolos de seguridad para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19) en las elecciones generales que se realizarán el 11 de abril, entre ellos la medición de temperatura antes de ingresar a un local de votación.

Para controlar todas estas medidas, la ONPE aumentó el número de personas que trabajarán en los comicios, según precisó en una entrevista a RPP esta mañana.

“Hemos tomado la necesidad de aumentar casi en 30 mil personas que se suman a esta operación electoral para que tengamos gente en la puerta, para organizar el acceso y salida que va a ser por puertas separadas, gente a cargo del pediluvio (bandeja para desinfectar zapatos), para la toma de temperatura. Se va a poder acceder al local hasta con 37,5 grados de temperatura”, precisó.

Corvetto aseguró que, si una persona con una temperatura elevada no puede entrar, deberá esperar unos minutos antes de una segunda medición y que, si la cifra persiste, no podrá votar. Sin embargo, aseguró que esto no hará que el ciudadano pague una multa por no haber emitido su voto.

“Nuestro protocolo es muy claro. Medimos la temperatura, si tiene 37,5 grados no ingresa, espera un ratito. Después de 10 o 15 minutos se vuelve a tomar la temperatura. Si sigue con la misma, vamos a generar un aplicativo para consignar sus nombres y datos para que no pague multa pero no puede ingresar con temperatura, porque sería un riesgo para todos los que están convocados en ese recinto”, precisó.

En esa misma línea, aseguró que la ONPE está implementado como una “recomendación” los horarios escalonados de votación para que, entre las 7 a.m. y 9 a.m., solo vayan a votar adultos mayores, personas con comorbilidad, mujeres embarazadas y otras personas en riesgo. Luego de eso, de 9 a.m. hasta las 7 p.m., una hora por última cifra del número de DNI.

Sin embargo, reiteró que esto es una recomendación de la cual se tiene que convencer al elector para que sea respetada para que pueda cuidar su propia salud.

“Pueden ir a votar en cualquier horario, de 7 a.m. a 7 p.m.. Nosotros sugerimos el voto escalonado para cuidar la salud, como sugerimos. Hoy estamos viendo qué contentos están los 3,5 millones que van a ir caminando a su local porque eligieron su local de votación, y los que no, no están tan satisfechos. Si recomendamos algo, es por el bien del ciudadano. Si van a votar en cualquier horario, no va a haber multa”, aseguró.