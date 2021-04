Coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permanecen desde la noche del domingo en los exteriores de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Norte ubicada en la Av. Habich, en San Martín de Porres, para entregar las ánforas de votación.

De acuerdo a Latina, más de 200 trabajadores están a la espera para poder entregar las ánforas con las actas y están sean procesadas en el conteo de manera oficial.

En las imágenes difundidas por el matinal se puede observar una larga cola que llegaría hasta la Panamericana Norte. Además, en el lugar hay presencia policial para resguardar a las personas.

Trabajadores de ONPE se amanecieron con actas

Sobre el motivo de la larga espera, un trabajador de la oficina de la ODPE Lima Norte indicó que el atraso se debería porque en “San Martín de Porres y el Rímac hay demasiados colegios y varias mesas habrían cerrado juntas, por lo que las personas llegaron a entregar sus ánforas al mismo tiempo”.

“De forma ordenada están entrando. Hay un pequeño aglomeramiento en estos momentos, pero se está ordenando. Desde las 7 p.m. del día anterior están ingresando”, señaló.

En tanto RRP Noticias informó que una madre de familia identificada como Patricia Pérez llegó hasta el local para buscar a su hija que participó de la jornada de Elecciones 2021.

“No es posible, mira la cola cómo está. Mi hija ha llegado aquí a la 1:30 a.m. No sé que problema hubo que hubieron dos colas, una avanzaba pero la otra no. Y hasta ahora no llega a mi casa. Toda la madrugada me ha estado diciendo que ya iba a salir, ya son las 7 a.m. y esto no es posible”, sostuvo.

Recordemos que el último domingo 11 de abril se llevaron a cabo las Elecciones generales 2021. Jornada inició a las 7 a.m. con ausencia de miembros de mesa, lo que dificultó que adultos mayores y mujeres embarazadas pudieran sufragar a la hora prevista. No obstante, pasada la 1 p.m. la ONPE informó que más del 90% de mesas habían sido abiertas a nivel nacional. En tanto, algunos electores llegaron pocos minutos antes de las 7 p.m. a diferentes locales de votación para ejercer su derecho.