César Cervantes, comandante general de la Policía Nacional, descartó que se hayan producido enfrentamientos entre los simpatizantes de las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Perú Libre, las cuales se han manifestado en las inmediaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la segunda vuelta electoral.

“La PNP actúa con tino, no se han dado enfrentamientos, porque se ha dado un despliegue y se ha puesto una reja. Hemos puesto buena cantidad de efectivos. No hemos usado bombas, hemos hecho uso gradual de la fuerza. El ciudadano quiere que esto no se altere. Podemos decir que hemos garantizado la seguridad”, aseveró.

“Ya hemos cerrado el proceso electoral, los 106 mil efectivos que habían venido ya han sido dispuestos a sus puestos originales y retornan a sus regiones”, agregó.

En esa línea señaló que el proceso electoral se desarrolló de manera pacífica y acorde a las leyes electorales. Destacó que esto ha sido indicado también por organismos internacionales.

Cabe indicar que tanto el último martes como este miércoles se han producido movilizaciones políticas por parte de ambos partidos en las inmediaciones de la ONPE.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan todo el perímetro de la ONPE ante posibles desbordes de lo simpatizantes de ambas agrupaciones que esperan el término del conteo por parte de la entidad a cargo de Piero Corvetto.