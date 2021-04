Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, fue entrevistado por Juliana Oxenford en el programa “Al Estilo Juliana”. Ahí la periodista le consultó si consideraba si en Venezuela hay una dictadura. Está fue su respuesta.

“Más allá de Venezuela, yo no voy a vivir a Venezuela, yo no voy juzgar a Venezuela, ocupémonos del hambre del pueblo, yo no voy a solucionar los problemas de Venezuela”, comentó Pedro Castillo.

En otro momento de la entrevista Pedro Castillo envió un mensaje a Nicolás Maduro. “Por favor señor maduro venga a llevar a sus compatriotas que han venido a delinquir a mi tierra”, señaló.

“Yo soy un hombre de campo, maestro con 24 años de servicio, al servicio de la población y la voy a trasladar mi experiencia. Vamos a respetar la vida democrática, respetar esta Constitución hasta que el pueblo lo decida, respetar la independencia de poderos”, manifestó luego.