El líder del partido político Perú Libre, Pedro Castillo, confirmó en una actividad proselitista en Pucallpa, que estará presente en todos los debates que sean necesario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se verá cara a cara con Keiko Fujimori.

Según Castillo, no presenta a su equipo técnico porque no desea exponerlos “No voy a exponer a mi equipo técnico. ¿Para qué? ¿Para que lo terruqueen? ¿Para que lo estigmaticen? Por respeto al país y a los profesional de esta patria no los voy a exponer”, expresó.

Además, el candidato a la presidencia señaló que está esperando que el organismo electoral defina la fecha y hora, posteriormente, le pedirá más información a los delegados de su partido. Además, indicó que trabajará no solo con profesionales de Juntos por el Perú, sino también con otros partidos que deseen sumarse.

Recordemos que según la encuesta de DATUM, Pedro Castillo tiene 41% y Keiko Fujimori 36%, es decir solo los separa 5 puntos de diferencia. Esta encuesta fue elaborada entre el 5 y 6 de mayo, después del debate en Chota.