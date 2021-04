El candidato presidencial, Pedro Castillo reconoció que no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que formó la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C., porque esta nunca estuvo activa.

Castillo, tuvo una entrevista con Exitosa, y sostuvo que esta empresa nunca tuvo ninguna operación y no lograron prosperar con el proyecto, ya que no tuvieron el apoyo necesario para poder formalizarla.

“Tú sabes que los maestros, las personas humildes, vemos de qué manera queremos seguir adelante. Hace algunos años se intentó formar una empresa, se logró asociar, buscar un registro y nunca más le dimos importancia porque en la formalidad no tuvimos el apoyo. Yo he sido también una de las víctimas de querer salir adelante y no poder hacerlo”, expresó.

El candidato afirma que se somete a cualquier investigación, ya que aparentemente no esconde nada “No lo declaré, porque para mí era como que hubiese desaparecido. No había declarado esa empresa porque nunca estuvo activa. Si es así yo me someto a las investigaciones. Vamos a responder por esto, ¿no?”, sostuvo.