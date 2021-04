El candidato presidencial, Pedro Castillo, hablo con Canal N y explicó el por qué quiere ser presidente del país, además, se refirió sobre algunas informaciones que lo vinculan al terrorismo. Tras ganar oficialmente la primeras vuelta de las Elecciones Generales 2021, puso un alto a sus actividades proselitistas y se dedicó a su labor diaria en el campo.

“Es porque hay una total indiferencia del Estado. Yo tengo una familia. Cómo crees que se va a su cama una hija, una esposa, padres, cuando te tildan de terrorista si no eres”, expresó.

“Yo solamente quiero ordenar el país, salvar al país. Me indigna porque parece que hubiera una nación dentro de otra. Yo voy a defender a la nación de los que no tienen pan, educación, salud, de los que no son corruptos”, explicó.

HACE MINUTOS | Pedro Castillo desde Cajamarca: Yo solamente quiero ordenar el país, yo solamente quiero salvar al país ►https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/b63xF93Q5Y — Canal N (@canalN_) April 15, 2021

Castillo se refirió de la pobreza en el Perú “Por qué creen que han ido tantos compatriotas fuera del país, por qué creen que hay tantos miles de compatriotas analfabetos, por qué creen que hay tantas víctimas de la pandemia. Nosotros estamos categorizados como personas de tercera, de cuarta clase”, indicó.

Finalmente, declaró que solamente busca “dar al césar lo que es del césar” “Tienes al otro lado personas millonarias que tienen mansiones, se han hecho dueño de todos, hasta de la dignidad de la población. Eso tiene que acabar y nadie está amenazando a nadie, solamente dar a césar lo que es del césar”, puntualizó el candidato de Perú Libre.