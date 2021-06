La Segunda Vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo se va desarrollando en el Perú. En medio de la jornada electoral, han aparecido personajes curiosos, uno de ellos fue la mujer que se disfrazó de unicornio para emitir su voto.

A la mujer le preguntaron por qué fue disfrazada de unicornio, ella respondió lo siguiente: “Por mi seguridad. Nadie me contamina, no me ven la cara”, expresó.

Se busca al unicornio que fue a votar ...que pintoresco es mi Perú en estas elecciones de infarto . Por favor dicen que fue personera en #AlfonsoUgarte . Alguien la vio ? #voto2021 @canalN_ @noticiAmerica pic.twitter.com/Dnlo6HOspy — Gino Tassara (@VivaPierola) June 6, 2021

Recordemos que todos los ciudadanos en el Perú, podrán ir a su local de votación a sufragar hasta las 7 de la noche.