Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, participó en la firma del Juramento por el Perú realizado por la candidata Keiko Fujimori. El escritor aseguró que si Pedro Castillo llega a ser presidente, “probablemente” el Perú no tendrá “más elecciones libres” en su historia.

“Entre los peruanos, he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor (Alberto) Fujimori desde que a los dos años de asumir el poder dio un golpe de Estado; sin embargo, en estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú”, dijo el escritor.

“Tanto el propio Castillo como el señor (Vladimir) Cerrón, quien dirige el partido que lo ha presentado como candidato a las elecciones y varios de los elegidos al Parlamento, han proclamado que ellos son más que ciudadanos, verdaderamente revolucionarios, ya que ese poder que alcanzaron mediante los votos ya no lo dejarán, es decir, establecerán en el Perú un sistema en el cual el control de las futuras elecciones estará exclusivamente en el poder”, sostuvo.

Mario Vargas Llosa señaló que este proceso electoral es el “más importante de la historia” y que, a comparación de otros años, “no vamos a elegir a una persona, sino vamos a optar por un sistema”.

“Yo no quiero que mi país sea en el futuro la Venezuela de estos días, un país potencialmente riquísimo del que por lo menos cinco millones y medio de personas han huido para encontrar trabajo y no morirse de hambre. ¿No es el caso de Cuba? ¿No es Cuba un país que desde hace 60 años vive una dictadura sistemática que ha empobrecido enormemente a la que era la cuarta economía de América Latina?”, comentó.

Finalmente, aseguró que Keiko Fujimori representa en estas elecciones “la libertad y el progreso”, mientras que Pedro Castillo “la dictadura y el atraso”.