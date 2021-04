Keiko Fujimori visitó el set de “Beto a saber” este viernes. Ahí el periodista Beto Ortiz le preguntó por algunos detalles poco conocidad de una de sus detenciones y la lideresa de Fuerza Popular reveló algo que le pasó.

“Cuando a mi me detienen en la detención preliminar en la prefectura yo veía como me iban tomando fotos y recuerda a la doctora Giuliana Loza que me dijo ‘Keiko por favor no te bañes, no te bañes en la ducha porque la policía está tomando fotos en todo momento’”, comentó.

En otro momento de la entrevista Keiko Fujimori reveló que en el tiempo que permaneció en el penal no tuvo una visita conyugal por temor a que la graben. “No le iba a dar el gusto a Vizcarra”, dijo.