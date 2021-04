Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, agradeció a Dios por tener buena salud a pesar de haber estado en prisión, se le vio contenta luego de pasar a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Su objetivo es que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte.

“Sería más fácil atacar, confrontar. Pero le digo claramente, señor Castillo: Yo no voy a ‘terruquear’ a nadie, esto va a ser un debate de ideas. Lo que nos corresponde es mostrar el país que queremos construir” expresó la candidata de Fuerza Popular.

“Propongo generar riqueza, no pobreza, propongo promover la micro, pequeña, mediana y grande empresa, no estatizarla, expropiarla, propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte, propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo, propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño le ha hecho a toda la humanidad”, declaró esta tarde.

