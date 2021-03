Keiko Fujimori criticó las palabras del presidente Francisco Sagasti en Cuarto Poder, donde aseguró que “No queremos que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no lo haga”, afirmando que no permitirá que las clínicas privadas compren de manera directa las vacunas contra el coronavirus. La postura del mandatario es que las clínicas adquieran las vacunas por intermedio del Estado y sean distribuidas siguiendo las pautas emitidas por el Gobierno.

“Lo que el presidente Sagasti ha dicho es perverso e inhumano ... El presidente Sagasti se niega a permitir que más peruanos se vacunen por equidad y velocidad. Señor, Sagasti, equidad no es condenar a muerte a miles de peruanos porque sus traumas ideológicos sea igualdad en la muerte y no igualdad en la vida. Esto no es una competencia, debe ser una suma de esfuerzos para salvar vidas. Señor presidente, hay que igualar hacia arriba salvando vidas y no hacia abajo dejando morir a miles de peruanos. Los complejos ideológicos están condenando a morir a todos por igual. Estado y privados deben organizarse para sumar esfuerzos de inmediato para poder vacunar a todos los peruanos lo más rápido posible”

“Su obligación es salvar la vida de todos los peruanos, si no lo hace tendrá que responder ante Dios y frente a los peruanos”, agregó Fujimori.

