La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le dijo a su contrincante en la segunda vuelta de la Elecciones presidenciales, Pedro Castillo, que lo espera este sábado en la puerta del penal Santa Mónica para debatir.

“Usted ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del Penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando y espero, espero que no se chupe. No arrugues Pedro, no arrugues”, dijo Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori dijo que está a la espera que Pedro Castillo acepte esta propuesta para luego ponerse de acuerdo, entre ambas agrupaciones políticas, sobre los temas que van exponer en este debate entre ambos candidatos presidenciales. Además, la candidata de Fuerza Popular recalcó que Perú Libre debe mostrar su equipo técnico al país y pidió que acepten también los cuatro debates que organiza el Jurado Nacional de Elecciones: dos entre los candidatos presidenciales, uno entre los vicepresidentes y el último con los equipos técnicos.

“Mi llamado al Jurado Nacional de Elecciones para que mantenga su postura de cuatro debates como inicialmente lo han planteado”, sostuvo Fujimori a la prensa.