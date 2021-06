Elecciones 2021: joven denuncia que no le permitieron ejercer como miembro de mesa pese a ser titular

Un joven identificado como Miguel Santiago Salazar denunció que no se le permitió ejercer su rol como miembro de mesa pese a que fue sorteado como integrante titular. Sostuvo que llegó a su local de votación a tiempo para cumplir con su responsabilidad en el marco de las elecciones de segunda vuelta que se realizaron el domingo en todo el país.

El joven detalló a América que llegó a la hora indicada a su mesa de votación ubicada en el colegio Benjamín Franklin, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero que la mesa ya había sido instalada.

Salazar mostró una captura en la que se consigna que figura en el padrón de la ONPE como tercer miembro de mesa titular. Indicó que la coordinadora de su mesa le dijo que la mesa ya estaba armada y que no había vuelta atrás.

“Cuando llegué ya estaban los tres, y me dijeron que ya no podía hacer nada. Les dije que yo era el titular y les dije que ya estaba ahí. Me dijeron que tenia que firman como que sí asistí para que no me multen y que me retire. Me parece muy injusto y una forma de atropellar mis derechos”, aseveró.

América Televisión informó que buscó el descargo de la coordinadora del local de votación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); sin embargo, no obtuvieron respuesta.