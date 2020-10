El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, afirmó este lunes que el voto electrónico presencial no se utilizará en las Elecciones Generales del 2021 debido a que “no existe un informe técnico integral” que verifique que esta herramienta funciona “de manera adecuada”.

“Estamos trabajando para contratar una auditoría tanto para el sistema de voto electrónico no presencial, que fue la que inicialmente se pensó, y también para el sistema de votación electrónica presencial que no utilizaremos en las elecciones de 11 de abril. No lo utilizaremos porque no existe un informe técnico integral que nos garantice que funcione de manera adecuada”, indicó a Canal N.

“No ha habido posibilidad temporal de poderlo hacer [el informe técnico] porque la aplicación del voto electrónico requiere necesariamente de una auditoría, una auditoría que sea pública, entregada a los medios y a los partidos políticos y no ha podido ser contratada previamente a nuestra llegada”, señaló.

Piero Corvetto - ONPE

Corvetto precisó, sin embargo, que la ONPE implementará un piloto de voto electrónico no presencial para electores en el extranjero. Detalló que junto con la Cancillería se encuentran evaluando cómo incorporar este mecanismo.

“Estamos trabajando una modalidad de voto electrónico no presencial con la Cancillería en que vamos a utilizar, solamente, un piloto acotado en determinados países, en determinada cantidad de electores”, manifestó.

“Tenemos que incorporar a nuestro sistema de votación electrónica no presencial mecanismos de autoidentificación a distancia por biometría facial y preguntas cruzadas, ese sistema lo tenemos que terminar de desarrollar y tiene que pasar por una auditoría en donde debe participar la sociedad civil y los partidos, con esa venia lo implementaremos”, añadió.