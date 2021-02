César Acuña fue invitado al programa de Jaime Bayly que se transmite en Willax Televisión, y fue consultado por su patrimonio. El dueño de la Universidad César Vallejo aseguró que “Más o menos, en los doce campos de la Universidad, debo tener mas o menos más de 1 millón de metros cuadrados. Si lo ponemos a cada uno en mil dólares, sería mil millones de dólares”, dijo.

El periodista peruano no dudó en sorprenderse y le respondió: “Entonces, eres billonario, eres el Donald Trump peruano”

El candidato presidencial aseguró que prefiere que todos conozcan sus riquezas para que no desconfíen de él. “Prefiero que me digan el ‘plata como cancha’ porque así se aseguran que no voy a robar cuando sea presidente”, agregó.

Finalmente, Acuña aseguró que pese a su fortuna aún no ha escrito un testamento. “Yo creo que voy a vivir 100 años”, dijo.