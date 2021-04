Este domingo 11 de abril se realizan las Elecciones 2021, en las que los peruanos elegiremos al presidente de la República, vicepresidentes, 130 congresistas y miembros del Parlamento Andino para los próximos cinco años. La jornada electoral se llevará a cabo de 7 a.m. a 7 p.m. cumpliendo un estricto protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus (COVID-19).

Para ello, quienes hayan sido designados como miembros de mesa deberán acudir a sus centros de votación a las 6 a.m., según la disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de concluir con las tareas de instalación antes de las 7 de la mañana y que la jornada inicie sin aglomeraciones.

¿Hasta qué hora se puede instalar una mesa de sufragio?

La especialista en capacitación y educación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, indicó a este Diario que una mesa de sufragio puede instalarse “hasta el mediodía”. Así lo estipula la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y -según indicó- no se han planteado cambios en el marco del COVID-19.

“De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones hasta el mediodía. No tenemos ninguna modificación respecto a eso”, señaló a El Comercio.

¿Qué dice la ley?

El artículo 252 de la LOE menciona este punto de la siguiente manera:

Artículo 252.- Si por causas no previstas en el artículo 250, la mesa de sufragio no hubiera podido instalarse en la forma y la hora establecidas, el presidente de la mesa cuida de que aquella comience a funcionar inmediatamente después de constituido su personal, siempre que la instalación no se haga después de las doce (12:00) horas.

Esto guarda relación con el artículo 363 en el que se precisa que los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en una mesa de sufragio en caso:

- La mesa de sufragio se haya instalado en un lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por esta ley, o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio.

Recomendaciones para miembros de mesa

Asiste diez minutos antes de las 6:00 a.m. a tu local de votación para instalar la mesa junto a tus compañeros. No olvides llevar tu DNI y tu credencial de miembro de mesa. Recuerda que si llegas tarde, no se te dejará cumplir con tu deber y se te impondrá una multa. A las 7:00 a.m. comenzarán a llegar los votantes. Al finalizar la jornada, no olvides pedir tu certificado de participación para que el día siguiente no trabajes.

Elecciones 2021: infórmate sobre las multas por no participar en el proceso electoral