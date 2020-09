El exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz aseguró este jueves que el partido Todos por el Perú (TPP) -en el que se inscribió como militante el último miércoles- “no es vientre de alquiler” porque “no ha habido ni un centavo de por medio”. Explicó que ninguna de las agrupaciones políticas que lo contactó le pidió “algo a cambio”.

“Un vientre de alquiler es producto de un pago, ¿no?. En este caso no ha habido ni un centavo de por medio, yo sé que hay ventas, hay servicios de venta de ‘vientres políticos’, eso no ha ocurrido ni remotamente con Todos por el Perú. Eso no es vientre de alquiler”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“Uno recibe muchas llamadas de los partidos que quieren contar con uno, así ha sido mi caso. Yo no he tocado ninguna puerta”, agregó.

Cillóniz consideró que en el país “los partidos se apagan después de las elecciones” y lamentó que sean “solo un formalismo”. En esa línea, reiteró que la dispersión de candidatos con ideas afines son “una falta de respeto” para los electores.

“Los partidos políticos son también un formalismo, sin ellos no se puede participar en política activa, entonces, todo está hecho para que uno se tenga que inscribir, ya no se puede participar como independiente y por eso vienen estas inscripciones a última hora", señaló.

“Tengo coincidencias con muchos de los precandidatos. Mi respuesta espontánea en todos los casos ha sido ‘únanse y vamos unidos’. La verdad no me gustaría [competir electoralmente contra su primo hermano Roque Benavides]”, manifestó.

Finalmente, Cillóniz se refirió a Fuerza Popular, partido político con el que llegó al Gobierno Regional de Ica, y consideró que si bien en este “hay gente muy valiosa” también “hay gente muy corrupta”. Precisó, en ese sentido, que su principal propuesta anticorrupción se basa en una “revolución moral”.

“La corrupción es la madre del cordero, por ahí empieza todo, para mí el clientelismo político como el que ha realizado el presidente Vizcarra para mí es corrupción [...] Es terrible lo que vemos en términos morales en el país, por eso soy un propulsor de lo que llamo la revolución moral en contra de la corrupción, ahí empieza todo”, indicó.