Daniel Urrresti visitó el set de “Beto a saber” y se refirió a George Forsyth, con quien tuvo un par de “encontrones” el domingo en el Debate organizado por América TV y Canal N.

“Estamos en horario de protección al menor, no puedo repetir las cosas que me dijeron (en La Victoria) de mi sobrino, de mi mini yo, de mi Mini-Me. Yo lo conozco de años. Somos amigos, eso no lo puedo negar”, señaló.

“Cuando perdí las municipales para Lima yo dije bueno tengo que seguir trabajando, me fui a Los Olivos, a los dos días me llamó mi Mini-Me. No me quejo, me invitó un buen almuerzo, estuvimos hablando como cuatro horas”, comentó luego.

“Yo le recomendé, le dije sabes que tienes que traértela a Susel (Paredes), llamala ahorita y la llamó en ese momento”, sostuvo luego Daniel Urresti.

