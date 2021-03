En su visita a la ciudad de Chiclayo y luego de conocerse que Hernando De Soto se vacunó en Estados Unidos, el candidato presidencial George Forsyth señaló que el no se vacunará ni en nuestro país ni en el extranjero.

“De ninguna manera me vacunaría, quien postula para presidente debe sentir la necesidad del pueblo, tenemos que sentir lo que está sufriendo la población, la misma desesperación por conseguir las vacunas para todos”, señaló George Forsyth.

“Por eso, Vizcarra y Mazzetti no se preocuparon por las vacunas para los peruanos, pues estaban vacunados. Es así como se abre la puerta de la corrupción. Las autoridades no sienten la necesidad de los peruanos, por eso yo no me voy a vacunar de ninguna manera, será cuando me corresponda, y los candidatos presidenciales deberíamos ser los últimos”, agregó luego George Forsyth.

En su paso por la “Capital de la Amistad”, George Forsyth aprovechó para comprar chifles y King Kong y hasta se animó a posar con ellos.

LO MÁS LEÍDO